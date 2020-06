Jak tylko ktoś się mnie pyta, jaki komputer kupić, nie muszę się długo zastanawiać i odpowiadam: „kup Maca”. W końcu sam korzystam ze sprzętów Apple’a i systemu macOS już od lat.



Wybór nowego komputera to nigdy nie jest prosta sprawa. Pecety nadal są jednymi z najważniejszych narzędzi w arsenale współczesnego internauty, a wybór takiego sprzętu determinuje zazwyczaj kilka kolejnych lat naszego życia. Warto zdecydować się na taki, który wraz z upływem czasu nie stanie się solą w oku i będzie pomocnikiem, a nie utrapieniem.

Dlaczego warto kupić Maca?

Korzystam z komputerów oraz innych urządzeń Apple’a od lat i nie wyobrażam już sobie powrotu na inny system operacyjny niż macOS. O tym, dlaczego sprawdza się on tak dobrze w moim przypadku, mógłbym zresztą mówić godzinami, ale jest co najmniej siedem obiektywnych powodów, by na kolejny komputer wybrać sprzęt z nadgryzionym jabłkiem w logo.

1. Wzornictwo i parametry to najwyższa półka

Co prawda wygląd nie jest najważniejszy w komputerach, ale nie da się ukryć, że sprzęty Apple’a są… po prostu ładne. Niezależnie od tego, czy mówimy o laptopach dostępnych w wariantach Silver i Space Grey, czy też o iMacu z ekranem 5K, na Maki patrzy się przyjemnie — a to nie jest przecież bez znaczenia w przypadku urządzeń, z którymi spędzamy całe dnie.

Jeśli chodzi o specyfikację, to i w tym przypadku nie można narzekać, bo nie da się wybrać źle. Apple od zawsze stawia na podzespoły z wyłącznie najwyższej półki wydajnościowej w danej klasie, a bogate opcje konfiguracji zarówno procesorów, jak i pamięci, pozwalają dobrać idealny sprzęt do swoich potrzeb — zarówno tych dzisiejszych, jak i przyszłych.

2. System operacyjny macOS

Pokutuje mit, że sprzęty Apple’a są za drogie, ale powiedzieć tak może tylko ktoś, kto nigdy na nich dłużej nie pracował. Ich cena jest adekwatna w stosunku do tego, co oferują, gdyż oprócz suchej specyfikacji liczy się też oprogramowanie, a przecież tylko na sprzętach firmy z Cupertino można oficjalnie korzystać z fenomenalnego systemu macOS.

Od kiedy tylko się na niego przesiadłem, osiągnąłem cyfrowy zen. Nie wyobrażam już sobie pracy bez zarządzania oknami w ramach Mission Control, a Safari to teraz moja ulubiona przeglądarka. Do tego dochodzi wsparcie dla świetnej systemowej aplikacji Zdjęcia oraz chmury iCloud, dzięki której wszystkie swoje pliki w najnowszej wersji mam zawsze pod ręką.

PS Nie martwcie się jednak, jeśli nie możecie w pełni pożegnać się z Windowsem, gdyż Apple wspiera oficjalnie instalację systemu Microsoftu poprzez bootcamp, a do tego można skorzystać z narzędzi do wirtualizacji.

3. Ekosystem usług

Komputery firmy Apple same w sobie są świetne, ale zyskują jeszcze więcej za sprawie synergii. Dokupienie kolejnych sprzętów firmy Tima Cooka sprawia, że praca na nich staje się przyjemniejsza. Mac jest dzięki temu idealnym kompanem dla iPhone’ów i iPadów, czyli bodaj najlepszych telefonów i tabletów, jakie można dzisiaj nabyć.

Dzięki temu już od lat na komputerze odpisuję na SMS-y wysłane na telefon bez wyjmowania go z kieszeni, a od niedawna mogę szkicować rysikiem po ekranie tabletu na wykonanym z poziomu komputera zrzucie ekranu. Do tego dochodzą takie autorskie technologie Apple’a jak AirPlay (bezprzewodowy streaming multimediów) i AirDrop (wygodne przesyłanie plików).

4. Aplikacje — własne i nie tylko

W systemie macOS preinstalowanych jest mnóstwo przydatnych aplikacji, a wiele innych można znaleźć w oficjalnym repozytorium o nazwie Mac App Store… lub zainstalować je spoza niego. Apple przy tym sam tworzy software dla profesjonalistów, w tym np. program do obróbki wideo o nazwie Final Cut, który pod względem wydajności zawstydza konkurencję.

Jeśli chodzi o oprogramowanie firm trzecich, to i tutaj nie ma co narzekać. Internet jest pełen przydatnych programów, z których wiele nie ma swojego odpowiednika na systemach konkurencji lub są one względem wersji na Maca upośledzone. Do tego w systemie macOS pojawiają się co rusz kolejne programy rodem z iPadów dzięki wsparciu API o nazwie Catalyst.

5. Prywatność i bezpieczeństwo

Apple, w przeciwieństwie do konkurentów, nie czuje, że musi zbierać wszystkie informacje na nasz temat. Głównym źródłem przychodów firmy jest sprzedaż sprzętu, a nie powierzchni reklamowej. Dzięki temu w oczach Tima Cooka nie jesteśmy towarem i to właśnie z tego powodu dane, np. na temat obiektów rozpoznanych na zdjęciach, przetwarzane są lokalnie, a nie na serwerze.

Prywatność stała się dla firmy z Cupertino usługą. To dlatego Apple oficjalnie wspiera content blockery w swojej przeglądarce i utrudnia skryptom reklamowym śledzenie nas. Z tego też powodu Apple w przeszłości rozzłościł prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz amerykańskie służby, gdyż nie ułatwił im złamania swoich zabezpieczeń, bo stworzyłoby to groźny precedens.

6. Wsparcie serwisowe

Nie ma elektroniki, która się nie psuje, a tym, co odróżnia renomowanego producenta od firmy-krzak, jest wsparcie posprzedażowe. W przypadku Apple’a stoi ono na najwyższym poziomie, bo nawet jeśli pojawi się problem, to firma nie chowa głowy w piasek i obejmuje dotknięte nim produkty bezpłatnym wsparciem serwisowym nierzadko na wiele, wiele lat.

7. Mac trzyma cenę

Ze względu na wsparcie na najwyższym poziomie oraz swoją żywotność sprzęty Apple’a bardzo wolno tracą na wartości. Nawet te leciwe już modele dostają latami kolejne bezpłatne aktualizacje systemu operacyjnego. Można traktować je w kategorii inwestycji. Kupując kolejnego Maca, można sporo środków odzyskać, jeśli sprzeda się poprzedni model.

Jaki komputer Apple’a kupić?

W ofercie firmy z Cupertino mamy obecnie wiele różnych komputerów i jest ich nieco więcej niż w słynnym diagramie narysowanym lata temu przez Steve’a Jobsa, ale i tak łatwo się w niej połapać. Trzonem portfolio są sprzęty przenośne, które najlepiej odpowiadają na potrzeby większości klientów takie jak:

MacBook Air — podstawowy komputer w ofercie Apple’a, który cechują niska waga, niewielkie wymiary oraz wydajność na poziomie wystarczającym do pracy biurowej;

MacBook Pro 13” — komputer o rozsądnych gabarytach ze sporym zapasem mocy, który sprawdzi się zarówno u nieco bardziej wymagającego studenta, jak i u biznesmena i programisty;

MacBook Pro 16” — prawdziwy wół roboczy dla profesjonalistów. Zachwyca mocą obliczeniową, zachowując zarówno stylowy design, jak i rozsądne gabaryty.

Oprócz tego w ofercie Apple’a są też komputery stacjonarne, w tym Mac Mini, iMac, iMac Pro oraz Mac Pro.

Gdzie kupić komputery Apple’a?

W naszym kraju nie mamy co prawda oficjalnego Apple Store’a, ale zakupu sprzętu firmy z Cupertino można dokonać u autoryzowanych resellerów takich jak np. iSpot. Zakup u partnera firmy z Cupertino daje pewność, że sprzęt będzie pełnowartościowy i do tego nie będzie potem problemów z ewentualnym serwisem. Dodatkowo można liczyć w tym wypadku na bardzo atrakcyjne warunki finansowania.

Jeśli zakup za gotówkę nie wchodzi w grę, można zdecydować się na raty. W przypadku MacBooka Air, którego cena w bazowej wersji to 4499 zł, przy zakupie na raty co miesiąc trzeba płacić 150 zł. W przypadku 13-calowego MacBooka Pro za 5499 zł rata wynosi 183 zł miesięcznie, podczas gdy kosztujący 11999 zł wariant 16-calowy przekłada się na ratę w wysokości 400 zł.

Kolejna z form finansowania to leasing, gdzie opłata miesięczna jest jeszcze niższa i wynosi odpowiednio:

MacBook Air — 89 zł;

MacBook Pro 13” — 98 zł;

MacBook Pro 16” — 214 zł;

Oprócz tego można skorzystać ze zniżki edukacyjnej dla uczniów studentów i ich rodziców oraz nauczycieli i profesorów. Każdy komputer Apple’a można nabyć 6 proc. taniej, niż wynosi jego cena sklepowa. W tym celu należy dokonać zakupu na stronie lub w salonie sieci, a przy zakupie wystarczy okazać dokument uprawniający do uzyskania zniżki:

dla uczniów szkół średnich, którzy ukończyli 18 r.ż. — aktualna legitymacja uczniowska;

dla studentów — aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie o studiowaniu (np. z dziekanatu);

dla nauczycieli lub pracowników szkół — legitymacja nauczycielska lub zaświadczenie z miejsca pracy;

dla wykładowców i pracowników uczelni — zaświadczenie z miejsca pracy.

Z pełną ofertą firmy iSpot można zapoznać się na jej stronie internetowej.

*Materiał powstał we współpracy z firmą iSpot.