Google Nearby Share ma być funkcją Androida bardzo podobną do apple’owskiego AirDropa. Na szczęście nie będzie ograniczona tylko do systemów operacyjnych Google’a – ma być zgodny z niemal wszystkim.

O Google Nearby Share (wcześniej Fast Share) słyszymy plotki już od długiego czasu. Zunifikowany androidowi mechanizm do łatwego udostępniania plików i bardzo mocno inspirowany rozwiązaniem Apple AirDrop ma zapewnić użytkownikom Androida możliwość łatwej wymiany plików między dowolnymi wzajemnie autoryzowanymi urządzeniami.

Sam mechanizm nie jest do końca nowy w świecie Androida. Producenci tacy, jak Oppo, OnePlus, Realme, Samsung czy Xiaomi od długiego czasu stosują własne, podobne rozwiązania w przerobionych przez siebie wersjach systemu Google’a. Ich wzajemna zgodność jest jednak ograniczona, że o obsłusze innych systemów nie wspomnę.

No właśnie, innych systemów. Google Nearby Share ma być zgodny z systemami Windows, macOS, Chrome OS i Linux.

Jest tylko jeden haczyk: by systemy te obsłużyły mechanizm Google Nearby Share, muszą mieć zainstalowaną przeglądarkę Chrome. Niestety Google nie zamierza współpracować z Apple’em, Microsoftem czy firmami odpowiedzialnymi za poszczególne dystrybucje Linuxa, by zaimplementować omawianą funkcję na poziomie systemowym. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że i tak niemal wszyscy z Chrome’a korzystają, nie powinna być to szczególna niedogodność.

Google Nearby Share ma się pojawić na wszystkich serwisowanych wersjach Androida za pośrednictwem modułu Usług Play. Nie jest jednak jasne kiedy dokładnie to nastąpi.