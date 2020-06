Elon Musk mówi: a jakby rakiety na Marsa i Księżyc miały startować z platform oceanicznych

145 interakcji

Wczoraj internauci w Stanach Zjednoczonych wypatrzyli w sieci osobliwe ogłoszenie o pracę. Do obowiązków przyszłego pracownika ma należeć kierowanie zespołem inżynierów i techników, który będzie projektował i budował oceaniczną platformę do startów rakiet.

Elon Musk, właściciel SpaceX szybko potwierdził, że ogłoszenie jest prawdziwe i stanowi element dużo większego planu. Jak poinformował na Twitterze Musk, SpaceX planuje budowę pływających portów kosmicznych superciężkiej klasy, z których będą startowały rakiety na Marsa, na Księżyc oraz rakiety dostarczające pasażerów w inne miejsca na Ziemi.

Po co to komu?

Pierwsze animacje odległej wizji SpaceX przedstawiające Starshipa, rakietę zdolną wynieść nawet 100 osób na raz na Księżyc czy na Marsa, faktycznie przedstawiały oceaniczne platformy startowe.

W listopadzie 2019 r. Musk pisał, że większość portów kosmicznych dla Starshipów będzie musiała znajdować się około 30-40 km wgłąb morza, aby spełniać normy dotyczące hałasu, szczególnie jeżeli codziennie będą z nich startować liczne rakiety lecące do innych portów na świecie. Tu warto przypomnieć, że Elon Musk planuje wykorzystywać Starshipy nie tylko do podróży kosmicznych, ale także jako alternatywę dla samolotów, dzięki której będzie można z portu kosmicznego dolecieć w dowolne miejsce na świecie w mniej niż godzinę.

Mało futurystycznie?

Elon Musk jak zwykle nie zawodzi jeżeli chodzi o rozmach wizji. Otóż jego inna firma, The Boring Company, być może będzie drążyła tunele pod wodą, aby przyszli turyści mogli szybko dostać się do znajdującego się na oceanie portu kosmicznego. Alternatywą może być także zastosowanie Hyperloopa - superszybkiej kolei próżniowej, która także jest jednym z projektów realizowanych przez Muska.

Choć wszystko to wydaje się bardzo futurystyczne to warto jednak zauważyć, że platformy oceaniczne (oczywiście wielokrotnie mniejsze) nie są niczym nowym w działalności SpaceX, wszak większość rakiet Falcon 9 po wyniesieniu ładunku na orbitę, wracając z powrotem na Ziemię ląduje na barkach Of Course I Still Love You lub Just Read the Instructions.

Rakiety startujące z platform na oceanie? To już było

Jak szybko zauważyli internauci, Rosjanie chcą sprzedać swój własny system wynoszenia rakiet z powierzchni morza. Jednak Elon Musk przyznał, że powyższy system o nazwie Zenit jest o cały rząd wielkości za mały, aby poradzić sobie ze Starshipem, a ponadto nie umożliwia powrotu i lądowania na platformie.

Przyszłość pokaże na ile jest to realistyczna wizja, ale z drugiej strony... to Elon Musk, więc pieniędzy bym nie postawił na to, że na pewno mu się nie uda.