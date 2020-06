Kandydaci na prezydenta zabrali głos w sprawie szczepionek. Czytajcie na siedząco

W trakcie wczorajszej debaty, w której uczestniczyli kandydaci na prezydenta, padło kilka pytań, na które każdy z nich odpowiadał po kolei. Miało to pomóc wyborcom w podjęciu decyzji o wsparciu kandydata, który będzie reprezentował ich interesy i miał podobne poglądy.

Kandydaci na prezydenta nie ułatwili polskim wyborcom podjęcia decyzji.

Bardzo dużo padało odpowiedzi wymijających, obliczonych na to, aby nie podjąć zapalnego tematu, oraz sprzecznych wewnętrzne. Jednak jedno pytanie zwróciło moją uwagę - pytanie o szczepionki. Dlaczego? Bo na podstawie odpowiedzi na to pytanie można określić poziom wiedzy naukowej i stosunek do nauki w ogóle.

Pytanie brzmiało: „Gdy zostanie wynaleziona szczepionka na COVID-19 (w oryginale „na koronawirusa”), to czy Polska powinna tę szczepionkę kupić i czy szczepienia powinny być obowiązkowe?”.

Oto, co odpowiadali kandydaci. Każdy z nich miał jedynie minutę, więc często mówili wyuczonymi formułkami i skrótami myślowymi. Spróbujmy domyślić się, o co im chodziło. I spróbujmy domyślić się, jaki jest ich stosunek do nauki.

Mam nadzieję, że pomoże to interesującym się nauką czytelnikom w podjęciu decyzji, czy - i jeśli tak - to na kogo głosować.

Władysław Kosiniak Kamysz

Skrót odpowiedzi na pytanie: kandydat uznał pytanie za pretekst do mówienia o służbie zdrowia w ogólności. Musimy zacząć od reformy służby zdrowia: trzeba oddłużyć szpitale, dofinansować leczenie. Powinniśmy też „przywrócić przemysł farmaceutyczny” - co to znaczy? Uprościć procedury, zmniejszyć biurokrację.

Stanowisko w stosunku szczepionki: szczepionka powinna być kupiona i dostępna.

Stanowisko w stosunku do nauki: nie wiadomo.

Rafał Trzaskowski

Skrót odpowiedzi na pytanie: kandydat wykorzystał pytanie jako pretekst do atakowania rządu. Pytał o onkologię, likwidację telewizji TVP Info i bezrobocie. Właściwie nie odniósł się do pytania w zadowalającym stopniu.

Stanowisko w stosunku do szczepionki: Polki i Polacy powinni mieć dostęp do szczepionki.

Stanowisko w stosunku do nauki: nie wiadomo.

Robert Biedroń

Skrót odpowiedzi na pytanie: kandydat wykorzystał pytanie jako pretekst do wyłożenia własnych opinii na inne tematy. „Przydałaby się szczepionka na nienawiść” - użył takiego sformułowania. W wypowiedzi pomylił też szczepionkę z testem na obecność przeciwciał koronawirusa.

Stanowisko w stosunku do szczepionki: nie wiadomo.

Stanowisko w stosunku do nauki: nie wiadomo.

Krzysztof Bosak

Skrót odpowiedzi na pytanie: zbył pytanie jako nieważne „bo szczepionka nie istnieje”. Mówił za to o podatkach, ZUS i o swojej teorii, zgodnie z którą lekarze mają zakaz mówienia prawdy.

Stanowisko w stosunku do szczepionki: nie jest godna uwagi pana Krzysztofa.

Stanowisko w stosunku do nauki: zapewne też nie jest godna uwagi pana Krzysztofa.

Waldemar Witkowski

Skrót odpowiedzi na pytanie: kandydat jako jedyny podziękował naukowcom i służbom medycznym za poświęcenie. Podkreślił ich zasługi i poparł prace nad szczepionką.

Stanowisko w stosunku do szczepionki: poprze jej stosowanie, gdy będzie dostępna, uznał za oczywiste, że szczepienia muszą być obowiązkowe.

Stanowisko w stosunku do nauki: odnosi się do naukowców z szacunkiem i zrozumieniem ich pracy (kandydat pracował naukowo).

Szymon Hołownia

Skrót odpowiedzi na pytanie: podobnie jak Krzysztof Bosak uznał, że będzie myślał jedynie o rzeczach, które istnieją (co zapewne utrudni mu planowanie strategiczne na wysokim stanowisku państwowym). Następnie przeskoczył na temat planowanej reformy służby zdrowia. Co ciekawe, mówił o profilaktyce, której częścią są ignorowane w wypowiedzi szczepionki.

Stanowisko w stosunku do szczepionki: nie warto o niej myśleć.

Stanowisko w stosunku do nauki: nie wiadomo.

Stanisław Żółtek

Skrót odpowiedzi: „wbrew pozorom pytanie uważa za ważne”, bo „szczepienia to odebranie naszej wolności”.

Stanowisko w stosunku do szczepionki: są potworne, zrównują szczepionych ze zwierzętami.

Stanowisko w stosunku do nauki: nie wiadomo, ale kandydat np. nie rozumie zasady działania szczepionek i odporności stadnej.

Paweł Tanajno

Skrót odpowiedzi: według kandydata prawa pacjentów nie pozwalają na dokonywanie szczepionek przymusowych. Kandydat powiedział również parę niejasnych słów pod adresem 70-latków. Prezydent powinien myśleć jak przedsiębiorca.

Stanowisko w stosunku do szczepionki: nie wiadomo, ale wydźwięk wypowiedzi był negatywny.

Stanowisko stosunku do nauki: między wierszami można przeczytać że nauka może się nie opłacać.

Mirosław Piotrowski

Skrót odpowiedzi: nie można zmuszać ludzi, aby „szczepić ich nie wiadomo czym”. Anonimowy lekarz został przytoczony jako rzekomy autorytet mówiący o trzech mutacjach COVID-19 obecnych w Polsce.

Stanowisko w stosunku do szczepionki: strach przed efektami ubocznymi, które „naruszą nasze ciało, ale i psychikę”.

Stanowisko stosunku do nauki: kandydat nic nie wspomniał o nauce, ale przytoczył wypowiedź anonimowego lekarza jako autorytetu.

Marek Jakubiak

Skrót odpowiedzi: wypowiedź o tym, że zdrowie jest najważniejsze. Kandydat pokazał przez sekundę tajemniczy przedmiot, który nazwał testerem za 30 zł, twierdząc, że pokazuje on „czy chorowałeś, czy jesteś chory i czy jesteś niebezpieczny”.

Stanowisko w stosunku do szczepionki: negatywne, nieufne. Po co ją stosować, skoro część ludzi już przechorowała i nabrała odporności?

Stanowisko w stosunku do nauki: nie wiadomo.

Andrzej Duda

Skrót odpowiedzi: kiedy zostanie wynaleziona, powinna zostać wnikliwie „u nas” przebadana powszechnie. Poza tym kradliście VAT, więc nie narzekajcie.

Stanowisko w stosunku do szczepionki: powinna być dostępna nieodpłatnie dla seniorów oraz na takiej zasadzie jak szczepionka na grypę: dobrowolnie.

Stanowisko w stosunku do nauki: pozytywne, o ile to są polscy naukowcy „u nas”.