Allegro kończy z darmowym programem Smart, ale robi promocję na pocieszenie

To już koniec darmowego Allegro Smart, ale na osłodę dostajemy obniżkę. Roczny pakiet będzie teraz kosztował 39 zł.

W czasie trwania pandemii Allegro postanowiło udostępnić wszystkim klientom pakiet Allegro Smart zupełnie za darmo. Początkowo na miesiąc, ale później akcja była dwukrotnie przedłużana.

Sumarycznie przez trzy miesiące można było korzystać za darmo z pakietu. Allegro wydłużyło też czas subskrypcji dla wszystkich osób, które wcześniej wykupiły usługę Smart. Dla przypomnienia, pakiet Allegro Smart daje dostęp do darmowych dostaw zakupów z Allegro. Bezpłatna dostawa obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy za minimum 40 zł z wysyłką do paczkomatów i punktów odbioru oraz od 100 zł za dostawę kurierem w całej Polsce.

I choć darmowy program się skończył, to na osłodę Allegro proponuję obniżkę ceny swojego abonamentu.

Allegro Smart w nowej cenie. Darmowe dostawy można mieć za 39 zł na cały rok.

Dotychczas abonament Allegro Smart wynosił 49 zł za rok korzystania z usługi. Teraz cena zostaje obniżona do 39 zł rocznie. Promocja obowiązuje przez miesiąc, do 19 lipca 2020 r.

Jeżeli jesteś abonentem Allegro Smart, również możesz skorzystać z promocji. Jeżeli wykupisz abonament do 19 lipca 2020 r., subskrypcja zostanie wydłużona o 12 miesięcy, a zapłacisz za to 39 zł.

Jeżeli korzystasz z Allegro regularnie, taka oferta jest bardzo opłacalna. Na ogół wystarczą tylko trzy zakupy na Allegro w ciągu roku, by abonament się zwrócił. Osobiście korzystam z Allegro Smart od samego początku tej usługi i bardzo ją sobie chwalę.

Darmowy okres Allegro Smart okazał się sukcesem.

Bezpłatny pakiet Allegro Smart oferowany każdemu użytkownikowi Allegro w czasie pandemii okazał się strzałem w dziesiątkę. Skorzystało z niego 2,5 mln ludzi, a Allegro wylicza, że zaoszczędzili oni łącznie 325 mln zł na kosztach dostawy.

Z wyliczeń wynika, że każda osoba zaoszczędziła średnio 130 zł na wysyłce, co oznacza, że każdy klient średnio zamówił przynajmniej kilka paczek. Zakładając, że standardowa cena wysyłki wynosi ok. 15 zł, daje to ok. 8 zamówionych paczek przez każdą osobę.

Przy okazji Allegro pochwaliło się, że łączna wartość pomocy w walce ze skutkami pandemii wynosi już ponad 375 mln zł. Wlicza się w to bezpośrednie wsparcie placówek medycznych w formie darowizn i dostaw sprzętu (wyposażenie laboratoriów, respiratory, maseczki, środki dezynfekujące i przyłbice), a także tzw. pakiet wsparcie sprzedawców. Jest to program dla nowych firm, które w dobie pandemii chciałyby przyspieszyć przejście na cyfrową sprzedaż.